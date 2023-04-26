Жирнов Петр
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиДо 2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Около 1931
Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Жирнова Ефросинья Федоровна
Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Жирнова Ефросинья Федоровна
Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Жирнова Ефросинья Федоровна
Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Смерть
До 2009
Россия