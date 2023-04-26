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Жирнов Петр

Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

До 2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Около 1931

Жена: Жирнова Ефросинья Федоровна

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Рождение ребёнка
1932

Сын: Жирнов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Жирнова Ефросинья Федоровна

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
1935

Сын: Жирнов Николай Петрович

Мать ребёнка: Жирнова Ефросинья Федоровна

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Жирнова Ефросинья Федоровна

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Смерть
До 2009
Россия
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