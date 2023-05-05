Сахаров Алексей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сельский учитель
Рождение ребёнка
27.09.1882 ст.
Дочь: Сахарова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
с. Малино Коломенского уезда
Рождение ребёнка
21.02.1891 ст.
Дочь: Сахарова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно