Сахаров Алексей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахаров Алексей Максимович

Сахаров Алексей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сельский учитель
Рождение ребёнка
27.09.1882 ст.

Дочь: Сахарова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Малино, Ступино, Московская область
с. Малино Коломенского уезда
Рождение ребёнка
21.02.1891 ст.

Дочь: Сахарова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Малино, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.