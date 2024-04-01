Фролов Яков Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Яков Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Красноусова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Фролова Ксения Даниловна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Фролова Ксения Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Фролова Ксения Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Ксения Даниловна

Смерть
Неизвестно
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