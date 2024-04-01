Фролов Яков Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Красноусова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Фролова Ксения Даниловна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Фролова Ксения Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Ксения Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Ксения Даниловна
Смерть
Неизвестно