Хамидасафа Фазлулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидасафа Фазлулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЧЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фазлулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саляева 2. Нуржихан

Отец ребёнка: Мухамедгали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саляев 1. Хисам Галиевич

Отец ребёнка: Мухамедгали

Рождение ребёнка
19.12.1913

Сын: Саляхутдинов Гумар Мухамедгалиевич

Отец ребёнка: Мухамедгали

Старое Клянчино, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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