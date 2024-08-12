Хамидасафа Фазлулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фазлулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саляева 2. Нуржихан
Отец ребёнка: Мухамедгали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мухамедгали
Рождение ребёнка
19.12.1913
Сын: Саляхутдинов Гумар Мухамедгалиевич
Отец ребёнка: Мухамедгали
Старое Клянчино, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно