Малашонок (Стругавец) Варвара Ефимовна
Место рождения
Дата рождения17.12.1911
Дата смерти04.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1931
Дочь: Вершнякова (Малашонок) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Малашонок Федор Макеевич
Крещенка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
04.12.1995
Сосновое Озеро, Ачинский муниципальный район, Красноярский край