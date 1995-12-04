Малашонок (Стругавец) Варвара Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашонок (Стругавец) Варвара Ефимовна

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

17.12.1911

Дата смерти

04.12.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.04.1931

Дочь: Вершнякова (Малашонок) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Малашонок Федор Макеевич

Крещенка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
04.12.1995
Сосновое Озеро, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

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