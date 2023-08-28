Малашонок Федор Макеевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1911
Дата смерти24.06.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1931
Дочь: Вершнякова (Малашонок) Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Малашонок (Стругавец) Варвара Ефимовна
Крещенка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
24.06.1987
Сосновое Озеро, Ачинский муниципальный район, Красноярский край