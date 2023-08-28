Малашонок Федор Макеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалашонок Федор Макеевич

Малашонок Федор Макеевич

avatar

Место рождения

Мадора, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

19.12.1911

Дата смерти

24.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Мадора, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
06.04.1931

Дочь: Вершнякова (Малашонок) Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Малашонок (Стругавец) Варвара Ефимовна

Крещенка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
24.06.1987
Сосновое Озеро, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.