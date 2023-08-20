Соломония Федосьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Федосьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1876

Сын: Морозов Иван Назаров

Отец ребёнка: Морозов Назар Лукин

Рождение ребёнка
1887

Сын: Морозов Никифор Назаров

Отец ребёнка: Морозов Назар Лукин

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Морозова Екатерина Назарова

Отец ребёнка: Морозов Назар Лукин

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Василий Назаров

Отец ребёнка: Морозов Назар Лукин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова Наталия Назарова

Отец ребёнка: Морозов Назар Лукин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Назар Лукин

Смерть
Неизвестно
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