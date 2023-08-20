Соломония Федосьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1876
Сын: Морозов Иван Назаров
Отец ребёнка: Морозов Назар Лукин
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Морозов Назар Лукин
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Морозова Екатерина Назарова
Отец ребёнка: Морозов Назар Лукин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Назар Лукин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова Наталия Назарова
Отец ребёнка: Морозов Назар Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Назар Лукин
Смерть
Неизвестно