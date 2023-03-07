Шулепова (Караваева) Елена Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Караваева) Елена Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шулепов Николай Андриянович

Гожнинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Николай Андриянович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Гожнинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1979
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