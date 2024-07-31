Плетнева Ирина Стефановна
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плетнев Карп
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Плетнева) Евдокея
Отец ребёнка: Плетнев Карп
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Плетнева) Матрена
Отец ребёнка: Плетнев Карп
Рождение ребёнка
1793
Сын: Плетнев Федот
Отец ребёнка: Плетнев Карп
Смерть
Неизвестно