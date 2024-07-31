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Плетнева Ирина Стефановна

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Стефан

Мать: не указана

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетнев Карп

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Плетнева) Евдокея

Отец ребёнка: Плетнев Карп

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Плетнева) Матрена

Отец ребёнка: Плетнев Карп

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Плетнев Федот

Отец ребёнка: Плетнев Карп

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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