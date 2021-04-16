Рукавишников Владимир Степанович
Место рождения
Дата рождения12.12.1954
Дата смерти16.04.2021
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рукавишников Степан Владимирович
Мать ребёнка: Рукавишникова Валентина Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рукавишникова) Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Рукавишникова Валентина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.2021