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Рукавишников Владимир Степанович

Место рождения

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

12.12.1954

Дата смерти

16.04.2021

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1954

Отец: Рукавишников Степан Петрович

Мать: Рукавишникова Екатерина Васильевна

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рукавишников Степан Владимирович

Мать ребёнка: Рукавишникова Валентина Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рукавишникова) Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Рукавишникова Валентина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукавишникова Валентина Юрьевна

Смерть
16.04.2021

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