Рукавишникова Валентина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукавишникова Валентина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рукавишников Степан Владимирович

Отец ребёнка: Рукавишников Владимир Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рукавишникова) Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Рукавишников Владимир Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукавишников Владимир Степанович

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