Рукавишникова Валентина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рукавишников Степан Владимирович
Отец ребёнка: Рукавишников Владимир Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рукавишникова) Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Рукавишников Владимир Степанович
Бракосочетание
Неизвестно