Конухина Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конухина Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фоченков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Конухин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Конухин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Конухин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конухин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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