Конухина Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фоченков Николай
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Конухин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Конухин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Конухин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно