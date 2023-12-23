Конухин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конухин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Конухина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Конухин Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Конухина Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конухина Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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