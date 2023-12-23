Конухин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Конухина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Конухин Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Конухина Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно