Ванюрхина (Баландина) Агрипина Михаилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанюрхина (Баландина) Агрипина Михаилова

Ванюрхина (Баландина) Агрипина Михаилова

Место рождения

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

21.06.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1888 ст.

Отец: Баландин Михаил Тимофеев

Мать: не указана

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Деревни Соколки крестьянин Михаил Тимофеев и законная жена его Пелагея Демьянова,православные
Крещение
24.06.1888 ст.
Восприемники: деревни Соколки билетный солдат Яков Стефанов и селя Ямаш крестьянская жена Еликонида?Тимофеева
Бракосочетание
13.02.1908 ст.

Муж: Ванюрхин Игнатий Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянина Ивана Гаврииловича сын Игнатий, православного исповедания,первым браком (18 лет). Казанской губернии Чистопольского уезда деревни Соколки крестьянина Михаила Тимофеевич... Показать все
Рождение ребёнка
29.09.1909 ст.

Дочь: (Ванюрхина) Параскева Игнатьева

Отец ребёнка: Ванюрхин Игнатий Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Игнатий Иванов Ванюрхин и законная жена его Агрипина Михаилова,оба православные
Рождение ребёнка
18.12.1910 ст.

Дочь: (Ванюрхина) Анастасия Игнатьева

Отец ребёнка: Ванюрхин Игнатий Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Игнатий Иванов Ванюрхин и законная жена его Агрипина Михаилова,оба православные
Рождение ребёнка
04.05.1912 ст.

Дочь: (Ванюрхина) Матрона Игнатьева

Отец ребёнка: Ванюрхин Игнатий Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Игнатий Иванов Ванюрхин и законная жена его Агрипина Михаилова,оба православные
Рождение ребёнка
15.03.1919

Сын: Ванюрихин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Ванюрхин Игнатий Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
информация размещена на сайте движения Бессмертный полк Ванюрихин Иван Игнатьевич Дата рождения: 15 марта 1919 Дата смерти: 5 августа 2003
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.