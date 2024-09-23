Баландин Михаил Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Казанской губернии Чистопольского уезда деревни Соколки
Рождение ребёнка
21.06.1888 ст.
Дочь: Ванюрхина (Баландина) Агрипина Михаилова
Мать ребёнка: не указана
Деревни Соколки крестьянин Михаил Тимофеев и законная жена его Пелагея Демьянова,православные
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно