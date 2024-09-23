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Баландин Михаил Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Казанской губернии Чистопольского уезда деревни Соколки
Рождение ребёнка
21.06.1888 ст.

Дочь: Ванюрхина (Баландина) Агрипина Михаилова

Мать ребёнка: не указана

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Деревни Соколки крестьянин Михаил Тимофеев и законная жена его Пелагея Демьянова,православные
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Сын: Баландин Михаил Михаилов

Мать ребёнка: не указана

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Смерть
Неизвестно

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