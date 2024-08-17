Афонасьева Матрена Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасьева Матрена Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонасьев Трофим Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-133л
Рождение ребёнка
1843

Сын: Афонасьев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Афонасьев Трофим Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-132об
Рождение ребёнка
1845

Сын: Афонасьев Ефим Трофимович

Отец ребёнка: Афонасьев Трофим Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-132об
Смерть
Неизвестно

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