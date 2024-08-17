Афонасьева Матрена Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-133л
Рождение ребёнка
1843
Сын: Афонасьев Иван Трофимович
Отец ребёнка: Афонасьев Трофим Петрович
ГАСО, 179-1-213-132об
Рождение ребёнка
1845
Сын: Афонасьев Ефим Трофимович
Отец ребёнка: Афонасьев Трофим Петрович
ГАСО, 179-1-213-132об
Смерть
Неизвестно