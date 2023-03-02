Исаев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

29.12.1985

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Исаев Артём

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
23.09.1951

Сын: Исаев Николай

Мать ребёнка: Лидия

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия

Смерть
29.12.1985
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