Исаев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти29.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Исаев Артём
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
23.09.1951
Сын: Исаев Николай
Мать ребёнка: Лидия
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия
Смерть
29.12.1985