Башенин Яков Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Башенина Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Башенина Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Башенина Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Башенин Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Башенина Федосья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно