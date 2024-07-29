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Башенин Яков Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Башенин Матвей Иванович

Мать: Башенина Аграфена Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башенина Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Башенин Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Башенина Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Башенина Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Башенина Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Башенин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Башенина Федосья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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