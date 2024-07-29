Башенина Федосья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башенина Федосья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башенин Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Башенин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Башенин Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Башенина Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Башенин Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Башенин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Башенин Яков Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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