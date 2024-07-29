Башенина Федосья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Башенин Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Башенина Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Башенин Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Башенин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Башенин Яков Матвеевич
Смерть
Неизвестно