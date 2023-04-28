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Шубкин Василий Егоров

Место рождения

Шубкино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Шубкин Егор Осипов

Мать: не указана

Шубкино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Рождение ребёнка
1800

Сын: Шубкин Ефим Васильев

Мать ребёнка: Шубкина Елена Николаева

Шубкино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Шубкин Семен Васильев

Мать ребёнка: Шубкина Елена Николаева

Шубкино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубкина Елена Николаева

Смерть
Неизвестно
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