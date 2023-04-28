Шубкин Василий Егоров
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Шубкин Егор Осипов
Мать: не указана
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Рождение ребёнка
1800
Сын: Шубкин Ефим Васильев
Мать ребёнка: Шубкина Елена Николаева
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Рождение ребёнка
1805 ст.
Мать ребёнка: Шубкина Елена Николаева
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубкина Елена Николаева
Смерть
Неизвестно