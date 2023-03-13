Денисова Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1693 г.р.

Мать

1699 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисъ

Мать: Ирина Михайлова

Смерть
Неизвестно
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