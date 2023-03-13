Ирина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Денисовъ Естифей
Отец ребёнка: Денисъ
Рождение ребёнка
1732
Сын: Денисовъ Иванъ
Отец ребёнка: Денисъ
Рождение ребёнка
1734
Сын: Денисовъ Лаврентий
Отец ребёнка: Денисъ
Рождение ребёнка
1737
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Лукерья
Отец ребёнка: Денисъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисъ