Ирина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Денисовъ Естифей

Отец ребёнка: Денисъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Денисовъ Иванъ

Отец ребёнка: Денисъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Денисовъ Лаврентий

Отец ребёнка: Денисъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Денисъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Лукерья

Отец ребёнка: Денисъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисъ

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