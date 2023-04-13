Рыков Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыков Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Беляева Марфа Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Руднева Александра Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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