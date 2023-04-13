Рыков Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Беляева Марфа Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Руднева Александра Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно