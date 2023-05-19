Беляева (Рыкова) Марфа Константиновна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти19.01.1885
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Рыков Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1831
Рождение ребёнка
14.02.1833
Сын: Беляев Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Беляев Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
21.01.1843
Дочь: Петровская Ксения Кирилловна
Отец ребёнка: Беляев Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
19.01.1852
Дочь: Ерохина Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Беляев Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Захарова Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Беляев Кирилл Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1885