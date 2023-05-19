Беляева (Рыкова) Марфа Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Рыкова) Марфа Константиновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1808

Дата смерти

19.01.1885

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Рыков Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1831

Муж: Беляев Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
14.02.1833

Сын: Беляев Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Беляев Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
21.01.1843

Дочь: Петровская Ксения Кирилловна

Отец ребёнка: Беляев Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
19.01.1852

Дочь: Ерохина Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Беляев Кирилл Никитич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Захарова Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Беляев Кирилл Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1885
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