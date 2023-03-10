Медведева (Платонова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Платонова) Галина Ивановна

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Место рождения

с. Турундаевка Омутнинского района Кировской обл

Дата рождения

17.10.1945

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1945

Отец: Платонов Иван Кузьмич

Мать: Платонова Ольга Прокопьевна

с. Турундаевка Омутнинского района Кировской обл
Рождение ребёнка
28.12.1969

Дочь: Микрюкова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Медведев Виктор Николаевич

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
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