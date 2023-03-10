Медведева (Платонова) Галина Ивановна
Место рожденияс. Турундаевка Омутнинского района Кировской обл
Дата рождения17.10.1945
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.10.1945
Отец: Платонов Иван Кузьмич
с. Турундаевка Омутнинского района Кировской обл
Рождение ребёнка
28.12.1969
Дочь: Микрюкова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Медведев Виктор Николаевич
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область