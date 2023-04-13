Шепелева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1931

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1931

Отец: Шепель Иван Кондратьевич

Мать: Шепелева Анастасия Никифоровна

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