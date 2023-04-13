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Шепелева Мария Ивановна
Шепелева Мария Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.08.1931
Пол
Женский
Отец
Шепель Иван Кондратьевич
1906 г.р.
Мать
Шепелева Анастасия Никифоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1931
Отец:
Шепель Иван Кондратьевич
Мать:
Шепелева Анастасия Никифоровна
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