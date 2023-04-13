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Шепель Иван Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1931

Дочь: Шепелева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шепелева Анастасия Никифоровна

Рождение ребёнка
28.07.1941

Дочь: Шепелева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Ежова Елизавета Александровна

Призыв на военную службу
Около 26.01.1942
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Пропал без вести (военное)
?.01.1943
Смерть
Неизвестно
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