Шепель Иван Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1931
Дочь: Шепелева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шепелева Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
28.07.1941
Дочь: Шепелева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Ежова Елизавета Александровна
Призыв на военную службу
Около 26.01.1942
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Пропал без вести (военное)
?.01.1943
Смерть
Неизвестно