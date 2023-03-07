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Сентемова Мавра Авраамова

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Место рождения

дер. Ерпылевская, Богоявленская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1714 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ерпылевская, Богоявленская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сентемов Кирилл Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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