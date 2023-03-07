Сентемова Мавра Авраамова
Место рождениядер. Ерпылевская, Богоявленская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ерпылевская, Богоявленская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762