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Пчелинцев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Пчелинцев Иван Павлович

Мать: Пчелинцева Ефимья? Агаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пчелинцева (Карелина) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчелинцев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Пчелинцева (Карелина) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
05.09.1878

Сын: Пчелинцев Трофим Михайлович

Мать ребёнка: Пчелинцева (Карелина) Татьяна Андреевна

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.03.1881

Дочь: Пчелинцева Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Пчелинцева (Карелина) Татьяна Андреевна

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.10.1882

Сын: Пчелинцев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Пчелинцева (Карелина) Татьяна Андреевна

Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1917

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