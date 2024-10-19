Пчелинцев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пчелинцев Иван Михайлович
Мать ребёнка: Пчелинцева (Карелина) Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
05.09.1878
Сын: Пчелинцев Трофим Михайлович
Мать ребёнка: Пчелинцева (Карелина) Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
01.03.1881
Дочь: Пчелинцева Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Пчелинцева (Карелина) Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
23.10.1882
Сын: Пчелинцев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Пчелинцева (Карелина) Татьяна Андреевна
Смерть
После 1917