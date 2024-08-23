Демина-Кириллина (Сорокина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина-Кириллина (Сорокина) Мария Андреевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.02.1869

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1869

Отец: Сорокин Андрей Яковлевич

Мать: Сорокина (Брайцева) Ксения Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
05.02.1869
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
22.10.1888

Муж: Демин-Кириллин Андрей Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1889

Дочь: (Демина) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Демин-Кириллин Андрей Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1891

Сын: Демин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Демин-Кириллин Андрей Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1894

Сын: Демин-Кириллин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Демин-Кириллин Андрей Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1900

Сын: Демин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Демин-Кириллин Андрей Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1903

Сын: Демин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Демин-Кириллин Андрей Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1906

Сын: Демин Архип Андреевич

Отец ребёнка: Демин-Кириллин Андрей Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923

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