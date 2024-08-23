Демина-Кириллина (Сорокина) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1869
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1869
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
05.02.1869
Бракосочетание
22.10.1888
Рождение ребёнка
04.02.1889
Дочь: (Демина) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Демин-Кириллин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1891
Отец ребёнка: Демин-Кириллин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1894
Сын: Демин-Кириллин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Демин-Кириллин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1900
Сын: Демин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Демин-Кириллин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1903
Сын: Демин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Демин-Кириллин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1906
Отец ребёнка: Демин-Кириллин Андрей Иванович
Смерть
После 1923