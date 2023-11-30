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Демин-Кириллин Николай Андреевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.05.1894

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

Около 1895 г.р.

Дети

Около 1915 г.р.
Около 1919 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.05.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Иван Игнатьевич Демин, Матрёна Никифоровна Лукьянова (Крайнова)
Рождение
20.05.1894

Отец: Демин Андрей Иванович

Мать: Демина Мария Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
14.03.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Константинович Терешин
Восприемник
01.04.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иван Николаевич Федякин
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Демин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Демина Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Демин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Демина Анна Фёдоровна

Бракосочетание
До 16.02.1920

Жена: Демина Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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