Демин-Кириллин Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1894
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.05.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Иван Игнатьевич Демин, Матрёна Никифоровна Лукьянова (Крайнова)
Рождение
20.05.1894
Отец: Демин Андрей Иванович
Мать: Демина Мария Андреевна
Восприемник
14.03.1909
Василий Константинович Терешин
Восприемник
01.04.1913
Иван Николаевич Федякин
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Демина Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Демин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Демина Анна Фёдоровна
Бракосочетание
До 16.02.1920
Жена: Демина Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920