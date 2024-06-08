Кравченко (Заверуха) Евфросиния Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Заверуха) Евфросиния Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1868 ст.

Муж: Кравченко Петр-Наум Никифорович

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
07.10.1869 ст.

Дочь: Кравченко Пелагея Наумовна

Отец ребёнка: Кравченко Петр-Наум Никифорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
15.10.1872 ст.

Сын: Кравченко Назарий Наумович

Отец ребёнка: Кравченко Петр-Наум Никифорович

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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