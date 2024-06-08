Кравченко (Заверуха) Евфросиния Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1868 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
07.10.1869 ст.
Дочь: Кравченко Пелагея Наумовна
Отец ребёнка: Кравченко Петр-Наум Никифорович
Рождение ребёнка
15.10.1872 ст.
Сын: Кравченко Назарий Наумович
Отец ребёнка: Кравченко Петр-Наум Никифорович
Смерть
Неизвестно