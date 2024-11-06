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Кравченко Петр-Наум Никифорович

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

02.12.1847 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1847 ст.

Отец: Кравченко Никифор Самуилович

Мать: Кравченко (Ладыжинская) Ксения Петровна

Погребище, Вінницька область
В метрике мать ошибочно указана как Агафья Петровна
Крещение
04.12.1847 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Бракосочетание
20.10.1868 ст.

Жена: Кравченко (Заверуха) Евфросиния Трофимовна

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
07.10.1869 ст.

Дочь: Кравченко Пелагея Наумовна

Мать ребёнка: Кравченко (Заверуха) Евфросиния Трофимовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
22.11.1870 ст.

Сын: Кравченко Михаил Наумович

Мать ребёнка: Кравченко (Заверуха) Евфросиния Трофимовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
15.10.1872 ст.

Сын: Кравченко Назарий Наумович

Мать ребёнка: Кравченко (Заверуха) Евфросиния Трофимовна

Погребище, Вінницька область

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