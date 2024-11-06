Кравченко Петр-Наум Никифорович
Место рождения
Дата рождения02.12.1847 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1847 ст.
В метрике мать ошибочно указана как Агафья Петровна
Крещение
04.12.1847 ст.
Успенская церковь
Бракосочетание
20.10.1868 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
07.10.1869 ст.
Дочь: Кравченко Пелагея Наумовна
Мать ребёнка: Кравченко (Заверуха) Евфросиния Трофимовна
Рождение ребёнка
22.11.1870 ст.
Сын: Кравченко Михаил Наумович
Мать ребёнка: Кравченко (Заверуха) Евфросиния Трофимовна
Рождение ребёнка
15.10.1872 ст.
Сын: Кравченко Назарий Наумович
Мать ребёнка: Кравченко (Заверуха) Евфросиния Трофимовна