(Флеер) Людмила Борисовна 01.09.1905 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Флеер) Людмила Борисовна

Место рождения

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

01.09.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1905 ст.

Отец: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер (Варникова) Юлия Карловна

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 342 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской, Городищенско... Показать все
Крещение
04.09.1905 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Таинство совершил священник Алексей Барков. | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 342 - Актовые записи о рождении... Показать все
Смерть
Неизвестно

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