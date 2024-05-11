(Флеер) Людмила Борисовна
Место рождения
Дата рождения01.09.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1905 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 342 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской, Городищенско... Показать все
Крещение
04.09.1905 ст.
Таинство совершил священник Алексей Барков. | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 342 - Актовые записи о рождении... Показать все
Смерть
Неизвестно