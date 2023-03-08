Максимова Надежда Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Надежда Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Максимова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович

Чувашский Брод, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1900

Сын: Максимов Иван Иванович

Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович

Чувашский Брод, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1903

Сын: Максимов Василий Иванович

Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович

Чувашский Брод, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1906 ст.

Сын: Максимов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович

Чувашский Брод, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1910

Дочь: Максимова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович

Чувашский Брод, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1913

Сын: Максимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович

Чувашский Брод, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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