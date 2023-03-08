Максимова Надежда Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: Максимова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович
Рождение ребёнка
04.06.1900
Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович
Рождение ребёнка
25.02.1903
Сын: Максимов Василий Иванович
Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович
Рождение ребёнка
10.02.1906 ст.
Сын: Максимов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович
Рождение ребёнка
10.02.1910
Дочь: Максимова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович
Рождение ребёнка
28.04.1913
Сын: Максимов Николай Иванович
Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно