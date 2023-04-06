Гавриков он же Абрамов Григорий Федотович
Место рождения
Дата рождения06.08.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1911 ст.
Рождение ребёнка
31.08.1937
Сын: Гавриков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Дарья Самуиловна
Рождение ребёнка
15.11.1939
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Дарья Самуиловна
Рождение ребёнка
05.01.1942
Сын: Гавриков Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Дарья Самуиловна
Рождение ребёнка
01.12.1946
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Дарья Самуиловна
Рождение ребёнка
23.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дарья Самуиловна
Рождение ребёнка
27.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дарья Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Самуиловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно