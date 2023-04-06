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Гавриков он же Абрамов Григорий Федотович

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.08.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1911 ст.

Отец: Абрамов Гавриков Федот Тимофеев

Мать: Абрамова Пелагия Семенова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.08.1937

Сын: Гавриков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Дарья Самуиловна

Рождение ребёнка
15.11.1939

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Дарья Самуиловна

Рождение ребёнка
05.01.1942

Сын: Гавриков Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Дарья Самуиловна

Рождение ребёнка
01.12.1946

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Дарья Самуиловна

Рождение ребёнка
23.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья Самуиловна

Рождение ребёнка
27.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья Самуиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Самуиловна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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