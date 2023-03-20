(Гаврикова) Дарья Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гаврикова) Дарья Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1916 ст.

Отец: Гавриков Самуил Семенов

Мать: Гаврикова Наталья Даниилова

Рождение ребёнка
31.08.1937

Сын: Гавриков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Григорий Федотович

Рождение ребёнка
15.11.1939

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Григорий Федотович

Рождение ребёнка
05.01.1942

Сын: Гавриков Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Григорий Федотович

Рождение ребёнка
01.12.1946

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Григорий Федотович

Рождение ребёнка
23.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Григорий Федотович

Рождение ребёнка
27.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Григорий Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Он Же Абрамов Григорий Федотович

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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