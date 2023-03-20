(Гаврикова) Дарья Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1916 ст.
Рождение ребёнка
31.08.1937
Сын: Гавриков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Григорий Федотович
Рождение ребёнка
15.11.1939
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Григорий Федотович
Рождение ребёнка
05.01.1942
Сын: Гавриков Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Григорий Федотович
Рождение ребёнка
01.12.1946
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Григорий Федотович
Рождение ребёнка
23.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Григорий Федотович
Рождение ребёнка
27.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Григорий Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно