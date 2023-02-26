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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Лаух Никифор Григорьев

Отец ребёнка: Лаух Григорий Данилов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Лаух Емельян Григорьев

Отец ребёнка: Лаух Григорий Данилов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Лаухин Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Лаух Григорий Данилов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Лаух Кодратий Григорьев

Отец ребёнка: Лаух Григорий Данилов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Лаухин Гавриил Григорьев

Отец ребёнка: Лаух Григорий Данилов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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