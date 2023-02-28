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Лаух Никифор Григорьев

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Лаух Григорий Данилов

Мать: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.09.1795

Жена: Феодосия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1796

Сын: Евсигней Никифоров

Мать ребёнка: Феодосия Ильина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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