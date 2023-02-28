Лаух Никифор Григорьев
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Лаух Григорий Данилов
Мать: ?
Бракосочетание
30.09.1795
Жена: Феодосия Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1796
Сын: Евсигней Никифоров
Мать ребёнка: Феодосия Ильина
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно