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Субхангулов Фидаил Минигалиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1930

Дата смерти

26.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1930

Отец: Субхангулов Минигали

Мать: Гальминур

Рождение ребёнка
12.05.1953

Дочь: Варюхина Гульнур Фидаиловна

Мать ребёнка: Субхангулова Сатира Нурмухаметовна

Рождение ребёнка
30.11.1954

Сын: Субхангулов Рим Фидаилович

Мать ребёнка: Субхангулова Сатира Нурмухаметовна

Рождение ребёнка
12.02.1960

Дочь: Бикташева Рима Фидаиловна

Мать ребёнка: Субхангулова Сатира Нурмухаметовна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субхангулова Сатира Нурмухаметовна

Смерть
26.04.1996
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