Субхангулов Фидаил Минигалиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1930
Дата смерти26.04.1996
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1930
Отец: Субхангулов Минигали
Мать: Гальминур
Рождение ребёнка
12.05.1953
Дочь: Варюхина Гульнур Фидаиловна
Мать ребёнка: Субхангулова Сатира Нурмухаметовна
Рождение ребёнка
30.11.1954
Сын: Субхангулов Рим Фидаилович
Мать ребёнка: Субхангулова Сатира Нурмухаметовна
Рождение ребёнка
12.02.1960
Дочь: Бикташева Рима Фидаиловна
Мать ребёнка: Субхангулова Сатира Нурмухаметовна
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1996