Ксенья Трифанова
Место рождения
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Кондратьева Федосья Кононова
Отец ребёнка: Кононъ Ермолаевъ
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Катерина Кононова
Отец ребёнка: Кононъ Ермолаевъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ульяна Кононова
Отец ребёнка: Кононъ Ермолаевъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Яковъ Кононовъ
Отец ребёнка: Кононъ Ермолаевъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Кононова
Отец ребёнка: Кононъ Ермолаевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кононъ Ермолаевъ