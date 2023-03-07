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Ксенья Трифанова

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Место рождения

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Кондратьева Федосья Кононова

Отец ребёнка: Кононъ Ермолаевъ

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Катерина Кононова

Отец ребёнка: Кононъ Ермолаевъ

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ульяна Кононова

Отец ребёнка: Кононъ Ермолаевъ

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Яковъ Кононовъ

Отец ребёнка: Кононъ Ермолаевъ

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Кононова

Отец ребёнка: Кононъ Ермолаевъ

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононъ Ермолаевъ

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