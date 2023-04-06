Кононъ Ермолаевъ
Место рождения
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Ермолай Аверьяновъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Кондратьева Федосья Кононова
Мать ребёнка: Ксенья Трифанова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Катерина Кононова
Мать ребёнка: Ксенья Трифанова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ульяна Кононова
Мать ребёнка: Ксенья Трифанова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Яковъ Кононовъ
Мать ребёнка: Ксенья Трифанова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Кононова
Мать ребёнка: Ксенья Трифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксенья Трифанова