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Кононъ Ермолаевъ

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Место рождения

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Ермолай Аверьяновъ

Мать: не указана

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Кондратьева Федосья Кононова

Мать ребёнка: Ксенья Трифанова

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Катерина Кононова

Мать ребёнка: Ксенья Трифанова

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ульяна Кононова

Мать ребёнка: Ксенья Трифанова

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Яковъ Кононовъ

Мать ребёнка: Ксенья Трифанова

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Кононова

Мать ребёнка: Ксенья Трифанова

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенья Трифанова

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