Денисенко Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1972
Сын: Денисенко Юрий Вячеславович
Мать ребёнка: Денисенко Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
07.06.1974
Дочь: Денисенко Светлана Вячеславовна
Мать ребёнка: Денисенко Татьяна Владимировна
Смерть
Неизвестно