Денисенко Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1972

Сын: Денисенко Юрий Вячеславович

Мать ребёнка: Денисенко Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
07.06.1974

Дочь: Денисенко Светлана Вячеславовна

Мать ребёнка: Денисенко Татьяна Владимировна

Смерть
Неизвестно

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