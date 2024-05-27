Мясников Тимофей Титов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Мясников Тит Спиридонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Мясникова) Дарья Тимофеева
Мать ребёнка: (Мясникова) Мелания Яковлева
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: (Мясникова) Мелания Яковлева
Смерть
Неизвестно