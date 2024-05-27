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Мясников Тимофей Титов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Мясников Тит Спиридонов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мясникова) Мелания Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Коневское, Шадринский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Мясникова) Дарья Тимофеева

Мать ребёнка: (Мясникова) Мелания Яковлева

Коневское, Шадринский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Мясников Косма Тимофеев

Мать ребёнка: (Мясникова) Мелания Яковлева

Смерть
Неизвестно

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