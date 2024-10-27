Евдокимова Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения03.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1906
Крещение
06.01.1906 ст.
Глинково село, церковь Св. Иоанна Богослова Осеевской волости , деревни Корпусов крестьянин Александр Ильин Евдокимов и законная жена его Александра Симеонова, оба православного вероисповедания - кр... Показать все
Смерть
Неизвестно