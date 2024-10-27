Евдокимова Татьяна Александровна 03.01.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимова Татьяна Александровна

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Место рождения

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

03.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1906

Отец: Евдокимов Александр Ильич

Мать: Евдокимова (Савостьянова) Александра Семёновна

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Крещение
06.01.1906 ст.
Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Глинково село, церковь Св. Иоанна Богослова Осеевской волости , деревни Корпусов крестьянин Александр Ильин Евдокимов и законная жена его Александра Симеонова, оба православного вероисповедания - кр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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