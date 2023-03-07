Клековин Никита Викулов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клековин Никита Викулов

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Место рождения

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1706 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Клековин Викул Ларионов

Мать: не указана

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Кокуевская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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