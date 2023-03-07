Овчинникова Надежда Сергеевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1914
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1942
Сын: Овчинников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич
Рождение ребёнка
До 1942
Сын: Овчинников Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич
Рождение ребёнка
До 1942
Дочь: Белозуб Галина Васильевна
Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2000