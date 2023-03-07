Овчинникова Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Надежда Сергеевна

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Место рождения

Коробкина, Будаевская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

30.09.1914

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Коробкина, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1942

Сын: Овчинников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
До 1942

Сын: Овчинников Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич

Рождение ребёнка
До 1942

Дочь: Белозуб Галина Васильевна

Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Василий Васильевич

Смерть
Около 2000
Москва, город федерального значения Москва
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