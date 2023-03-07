Прасковья (Черемухина?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1824
Муж: Конышевъ Илья
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1854
Сын: Конышевъ Иринархъ
Отец ребёнка: Конышевъ Илья
Рождение ребёнка
29.09.1856
Сын: Конышевъ Григорий
Отец ребёнка: Конышевъ Илья
Рождение ребёнка
13.10.1860
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Конышевъ Илья
Рождение ребёнка
06.08.1864
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Конышевъ Илья