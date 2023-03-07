Прасковья (Черемухина?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья (Черемухина?)

Прасковья (Черемухина?)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1824

Муж: Конышевъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1854

Сын: Конышевъ Иринархъ

Отец ребёнка: Конышевъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1856

Сын: Конышевъ Григорий

Отец ребёнка: Конышевъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1860

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Конышевъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1864

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Конышевъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close