Погожева Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погожев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Погожев Михаил Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погожев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Погожев Михаил Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погожева Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Погожев Михаил Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погожев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Погожев Михаил Архипович
Смерть
Неизвестно