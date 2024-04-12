Погожева Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погожева Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погожев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Погожев Михаил Архипович

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погожев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Погожев Михаил Архипович

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погожева Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Погожев Михаил Архипович

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погожев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Погожев Михаил Архипович

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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