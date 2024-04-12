Погожев Михаил Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Погожев Архип Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погожев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Погожева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погожев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Погожева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погожева Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Погожева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погожев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Погожева Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно