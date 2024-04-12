Погожев Михаил Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погожев Михаил Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погожев Архип Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погожев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Погожева Евдокия Васильевна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погожев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Погожева Евдокия Васильевна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погожева Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Погожева Евдокия Васильевна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погожев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Погожева Евдокия Васильевна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
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